Производство соусов появится в подмосковном Домодедово

Несколько видов соусов на майонезной основе начнут производить в деревне Уварово городского округа Домодедово. Об этом сообщили в Министерстве жилищной политики Подмосковья.

Отмечается, что данный проект сопровождает персональный менеджер Центра содействия строительству при правительстве региона. Здание производства планируют построить за семь месяцев. Ведомство уже выдало разрешение на строительство.

Ожидается, что общая площадь объекта составит порядка 450 квадратных метров, здесь будут производить соусы на майонезной основе. Часть продукции планируют хранить здесь, остальную реализуют среди дистрибьюторов. Инвестиции в производство составят 35 миллионов рублей, создадут 10 дополнительных рабочих мест.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев подчеркнул, что в правительстве региона стараются делать удобные сервисы для бизнеса.