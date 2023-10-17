Производство тортов и пирожных в Подмосковье выросло более чем на треть

Так, в августе этого года в Подмосковье произвели 12,1 тысячи тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Данный показатель увеличился на тридцать шесть процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.

В последний месяц лета в Московской области произвели четверть от общего объема кондитерских изделий в ЦФО и почти шесть процентов от общероссийского объема, добавил Филимонов.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область является лидером среди российских регионов по производству сыра.