Производство тортов и пирожных в Подмосковье выросло более чем на треть
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В Московской области растут объемы производства кондитерских изделий, сообщила пресс-служба регионального министерства сельского хозяйства и продовольствия.
Так, в августе этого года в Подмосковье произвели 12,1 тысячи тонн мучных кондитерских изделий, тортов и пирожных недлительного хранения. Данный показатель увеличился на тридцать шесть процентов в сравнении с аналогичным периодом прошлого года, рассказал зампред областного правительства Георгий Филимонов.
В последний месяц лета в Московской области произвели четверть от общего объема кондитерских изделий в ЦФО и почти шесть процентов от общероссийского объема, добавил Филимонов.
Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что Московская область является лидером среди российских регионов по производству сыра.