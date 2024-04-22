Производство винилового сайдинга появилось в Сергиево-Посадском округе

Резидент индустриального парка М-8, компания ООО «Лидертрейд», запускает новый завод, на котором будут производить виниловый сайдинг. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что площадь нового производства составляет почти полторы тысячи квадратных метров. Инвестиции компании в реализацию данного проекта составляют более ста семидесяти миллионов рублей. На новом производстве винилового сайдинга создадут более 40 новых рабочих мест.

Ожидается, что ежегодно предприятие сможет выпускать свыше четырехсот пятидесяти тонн виниловых панелей и более шестисот тонн аксессуаров.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил важность сопровождения бизнеса по всей процедуре строительства.