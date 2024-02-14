Производство заквасочных культур планирует расширить компания в Красногорске

Компания ООО «Зеленые линии» получила льготный заем от Фонда развития промышленности Московской области (ФРП МО) для расширения производства заквасочных культур. Об этом сообщает Министерство инвестиций, промышленности и науки Московской области.

Отмечается, что средства в размере ста десяти миллионов рублей будут предоставлены компании для реализации проекта, целью которого является обеспечение производителей молочной отрасли заквасочными культурами и полное импортозамещение в этом сегменте.

Средства займа, а также собственные средства компании позволят провести модернизацию действующего производства, увеличить его мощности и открыть новые производственные участки. Кроме увеличения мощностей модернизация коснется и разработки уникальных продуктов — так компания сможет обеспечить не только лиофилизированными, но и замороженными заквасочными культурами предприятия в России.

Ранее губернатор Андрей Воробьев подчеркнул, что в Подмосковье стараются оказать максимальную поддержку предпринимателям.