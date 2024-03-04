Пролет путепровода через железную дорогу на обходе Малых Вязем смонтируют к началу лета

Пролет путепровода через железную дорогу на обходе Малых Вязем будет смонтирован к началу лета, сообщили в Министерстве транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области со ссылкой на ГК «Автодор».

Объект возводится на ЦКАД, уже завершена большая часть земляных работ. По основному ходу дороги была произведена выемка 90 тысяч кубических метров грунта.

Также уже смонтировали и опустили на опорные части пролетное строение моста через Большую Вяземку. Достроили закрытую часть тоннеля. Он станет частью развязки с ЦКАД.

Помимо этого, строятся путепроводы через Можайское шоссе и Ямскую улицу, ведется переустройство коммуникаций, возводится ливневка — ее протяженность составит порядка четырех километров.

Завершение работ по обходу Малых Вязем и открытие движения запланировано на конец текущего года.

Ранее губернатор Подмосковья Андрей Воробьев сообщил, что движение по Южно-Лыткаринской дороге запустят в этом году.