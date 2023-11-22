Промежуточные итоги реализации нацпроекта подвели на подмосковном предприятии

На предприятии ООО «ВОЛМА-Воскресенск» подвели итоги трех месяцев реализации на производстве национального проекта «Производительность труда». Об этом сообщили в пресс-службе регионального Мининвеста.

Отмечается, что участники рабочей группы при поддержке сотрудников регионального центра компетенций Московской области прошли обучение инструментам бережливого производства и, успешно проанализировав процессы в пилотном потоке, выявили «узкие места» и проблемы, снижающие производительность.

Руководство предприятия утвердило план мероприятий по оптимизации потока производства пазогребневых плит. Реализация планов позволит сократить время протекания процесса на 20,6%, снизить запасы в потоке на 11,7%, а также увеличить выработку на 11,5%.

Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьев подчеркнул, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.