Промтрансбанк официально признан банкротом
Арбитражный суд Башкирии признал Промтрансбанк банкротом по иску ЦБ
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Арбитражный суд Башкирии вынес окончательное решение по делу Промтрансбанка, признав кредитную организацию банкротом по иску Центробанка РФ. Об этом сообщил ТАСС.
Судом открыто конкурсное производство сроком на один год, а функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).
Финансовое состояние банка оказалось плачевным — по данным временной администрации, в балансе образовалась «дыра» в размере 1,3 млрд руб.
При этом представитель ООО «Промфинтранс», допущенный к участию в процессе в качестве акционера банка, ранее заявил в суде, что администрация не учла около 2 млрд руб. активов, однако ходатайство о переносе заседания для предоставления доказательств было отклонено.
На текущий момент АСВ уже выплатило вкладчикам 80% страхового возмещения — более 4,5 млрд руб. С заявлениями обратились почти 10 тыс. клиентов банка.
Ранее стало известно, что бывший заместитель председателя банка ВТБ Георгий Горшков займет пост главы правления «Вайлдберриз-банка».