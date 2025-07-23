Промтрансбанк официально признан банкротом

Арбитражный суд Башкирии вынес окончательное решение по делу Промтрансбанка, признав кредитную организацию банкротом по иску Центробанка РФ. Об этом сообщил ТАСС.

Судом открыто конкурсное производство сроком на один год, а функции конкурсного управляющего возложены на Агентство по страхованию вкладов (АСВ).

Финансовое состояние банка оказалось плачевным — по данным временной администрации, в балансе образовалась «дыра» в размере 1,3 млрд руб.

При этом представитель ООО «Промфинтранс», допущенный к участию в процессе в качестве акционера банка, ранее заявил в суде, что администрация не учла около 2 млрд руб. активов, однако ходатайство о переносе заседания для предоставления доказательств было отклонено.

На текущий момент АСВ уже выплатило вкладчикам 80% страхового возмещения — более 4,5 млрд руб. С заявлениями обратились почти 10 тыс. клиентов банка.

Ранее стало известно, что бывший заместитель председателя банка ВТБ Георгий Горшков займет пост главы правления «Вайлдберриз-банка».