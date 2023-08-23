Промышленное производство в Подмосковье выросло почти на 114 процентов за полгода

Показатели социально-экономического развития Подмосковья по итогам первых шести месяцев текущего года продемонстрировали положительную динамику по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Так, промышленное производство в регионе за первое полугодие выросло на 113,9 процента, рассказала министр экономики и финансов Московской области Наталия Масленкина. Ее слова приводит пресс-служба ведомства.

Восстановление выпуска идет по всем основным отраслям, подчеркнула она. Основной положительный вклад внесли в том числе металлургия, производство компьютеров, электронных и оптических изделий, а также транспортных средств. Рост составил 79,6 процента, 51,5 процента и 38,4 процента соответственно.

Объем отгруженных промышленных товаров собственного производства, выполненных работ и услуг приблизился к 2,5 триллиона рублей, добавила министр. При этом почти девяносто процентов от данного объема приходится на продукцию обрабатывающих отраслей.

В Московской области также восстанавливается потребительский рынок, подчеркнула глава министерства экономики и финансов региона. Так, оборот розничной торговли приближается к отметке в 1,8 триллиона рублей. Рост по сравнению с прошлым годом составил 0,3 процента.

Положительный тренд сохраняет и ситуация на рынке труда. Уровень безработицы, по данным на конец июня, находится на рекордно низком уровне.

Ранее губернатор Андрей Воробьев рассказал, что сейчас в Подмосковье работает около шести тысяч компаний-экспортеров.