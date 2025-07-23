Протесты в Румынии: железнодорожники требуют инвестиций в инфраструктуру

В Румынии из-за недостаточного финансирования средняя скорость движения пассажирских составов снизилась до 44 км/ч, а грузовых — до 17 км/ч. Об этом сообщило РИА Новости, ссылаясь на заявление пресс-службы национальной федерации коммерческого железнодорожного движения этой европейской страны.

Железнодорожники и представители профсоюзов организовали акции протеста у здания правительства, требуя прекратить сокращение дефицита государственного бюджета за счет компаний-перевозчиков.

Они утверждают, что власти систематически не выделяют достаточных средств на обновление подвижного состава, закупку локомотивов и вагонов, а также на развитие инфраструктуры, техническое обслуживание и выплату компенсаций.

Протестующие заявили, что сложившаяся ситуация является следствием практически полного отсутствия инвестиций в железнодорожную инфраструктуру, назвав ее драматичной и отметив, что конец близок.

Они также подчеркнули, что государственный оператор CFR Calatori, по их мнению, не получает достаточной поддержки от правительства в отличие от частных компаний.

Румынское правительство объявило о планах по сокращению дефицита бюджета, включая повышение НДС до 21%. Также планируется с 1 августа увеличить акцизы на алкоголь, топливо и сигареты на 10%, ввести медицинские взносы для пенсионеров и ограничить заработную плату работникам бюджетной сферы.

Ранее сообщалось, что человек на путях парализовал движение МЦД-2.