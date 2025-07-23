Человек на путях парализовал движение МЦД-2

Движение поездов МЦД-2 в сторону Подольска нарушено из-за человека на путях. Несколько составов задерживаются, пассажирам рекомендуют учитывать это при планировании поездок. Об этом сообщает ТАСС.

На Московских центральных диаметрах возникли перебои в движении — на станции Стрешнево человек оказался на железнодорожных путях. В результате поезда МЦД-2 в направлении Подольска следуют с опозданиями. Точные причины, по которым человек оказался на путях, пока не сообщаются.

Ранее стало известно, что в округе Пушкинский между ж/д станциями были возведены бетонные ограждения для защиты местных жителей.