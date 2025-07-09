Силовики пришли к главе Михайловского театра и МХАТа Кехману с обысками

Силовики провели обыск в квартире главы Михайловского театра и Московского Художественного театра имени А. П. Чехова (МХАТа) Владимира Кехмана по делу о растрате. Об этом стало известно «Фонтанке».

По информации источника, художественного руководится доставили на допрос утром, 9 июля. Следственные мероприятия вокруг него связано с подозрениями в растрате или присвоении средств в особо крупном размере во время реконструкции старой сцены МХАТа. Ее открытие запланировало на октябрь 2025 года. Отмечается, что обыски начались сразу же после возвращения Кехмана из-за границы.

Кехман занимает руководящие позиции в театральных кругах с 2007 года. Тогда же он стал главой Михайловского театра Санкт-Петербурга. С 2021 года он возглавляет МХАТ — на должности худрука он сменил Татьяну Доронину.

Ранее сообщалось, что суд приговорил к трем годам лишения свободы сооснователя группы «Смысловые галлюцинации» Владимира Бурдина за нанесение тяжкого вреда здоровью.