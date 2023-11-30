Пушкинские предпринимательницы побывали с экскурсией на пищевом производстве «Монастырская трапеза»

Бизнес-леди из сообщества «Нежный бизнес» из Пушкинского городского округа познакомились с производством монастырских продуктов в Сергиевом Посаде.

Отмечается, что данная поездка состоялась в рамках бизнес-визитов на десять предприятий Московской области с целью развития женского предпринимательства. Экскурсионная программа включала в себя ознакомление с производственными мощностями и мастер-класс, чтобы лично прочувствовать дух производства.

«Благодаря такой насыщенной программе наши бизнес-леди получают мотивацию к масштабированию своего бизнеса, росту предпринимательской активности и устанавливают деловые контакты для формирования партнерских отношений», — рассказала лидер сообщества «Нежный бизнес» городского округа Екатерина Гущина.

По ее словам, мероприятие было организовано центром «Мой бизнес» Московской области в рамках реализации нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Участницы экскурсии побывали в производственных цехах и посетили лабораторию, где увидели процесс заготовки различных настоек и экстрактов, таких, как эссенции мандарина, апельсина, лимона, розмарина, тмина, базилика для последующего добавления в продукцию.

«Поразило, насколько все делается качественно и с любовью, особенно впечатлила великолепная выпечка. Думаю, всем нам эта поездка преподнесла прекрасный пример того, как можно построить успешный бизнес на самых казалось бы привычных и обыкновенных вещах — блюдах русской кухни», — поделилась участница экскурсии Елена.

Ранее губернатор Андрей Воробьев отметил, что в нашем регионе наблюдается заметный рост малого и среднего бизнеса.