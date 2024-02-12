Пуско-наладочные работы завершаются на новом производстве топлива в ОЭЗ «Кашира»

Напоминаем, что возводить объект площадью три тысячи квадратных метров начали в январе прошлого года. Сегодня инспекторы фиксируют почти сто процентную готовность комплекса. Специалисты завершают пуско-наладочные работы технологического оборудования и инженерных систем.

Застройщиком выступает ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира». Комплекс будет работать круглосуточно, здесь будут производить природный газ, качество которого соответствует требованиям для марки Б объемом 1,7 тысяч тонн в час.

Ранее губернатор Андрей Воробьев принял участие в заседании расширенной коллегии Прокуратуры Подмосковья.