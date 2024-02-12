Пуско-наладочные работы завершаются на новом производстве топлива в ОЭЗ «Кашира»
Фото: [Пресс-служба Главгосстройнадзора МО]
Инспекторы Главного управления государственного строительного надзора Московской области проводят проверку завершения строительства комплекса сжижения природного газа на территории особой экономической зоны «Кашира».
Напоминаем, что возводить объект площадью три тысячи квадратных метров начали в январе прошлого года. Сегодня инспекторы фиксируют почти сто процентную готовность комплекса. Специалисты завершают пуско-наладочные работы технологического оборудования и инженерных систем.
Застройщиком выступает ООО «Новатэк-СПГ топливо Кашира». Комплекс будет работать круглосуточно, здесь будут производить природный газ, качество которого соответствует требованиям для марки Б объемом 1,7 тысяч тонн в час.
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