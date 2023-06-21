«Пусть давятся своим разбавленным кетчупом»: страны Запада перестали импортировать российский майонез

Объем экспорта этого продукта в 2023 году вырос примерно на 25% по сравнению с данными за январь-май 2022 года. Стоимость товара выросла почти на 40%. Больше всего уральский майонез полюбился жителям Азербайджана, Армении, Белоруссии, Израиля, Киргизии, Монголии и Таджикистана.

«Правильно! Раз умеем делать качественный продукт, надо экспортировать», — прокомментировал новость анонимный пользователь Сети.

Однако нашлись и те страны, которые отказались от поставок майонеза. Больше соус не закупают Германия, Молдова, США и Узбекистан.

«Ну и пусть давятся своим разбавленным кетчупом»; «Придется есть сухие бургеры и давиться невкусными сосисками без майонеза», — написали комментаторы.

Ранее россияне заявили, что не доверяют магазинному квасу.