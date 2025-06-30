ЦБ России решил рассмотреть значительное снижение ставки в июле

Центральный Банк России не исключает возможность более существенного снижения ключевой ставки в июле, превышающего 100 базисных пунктов, если инфляция будет соответствовать траектории, направленной на достижение целевого уровня в 4% к 2026 году. Об этом заявил заместитель председателя ЦБ Алексей Заботкин в ходе Летней макроэкономической школы Банка России в Санкт-Петербурге, как сообщил РБК.

Заботкин отметил, что решение по ключевой ставке на июльском заседании будет зависеть от уверенности регулятора в том, что инфляция движется по пути, который обеспечит достижение целевого уровня в 4% к 2026 году.

Он добавил, что если экономические данные, данные по рынку труда, кредитной активности, инфляции и инфляционным ожиданиям будут указывать на то, что замедление инфляции до 4% допускает более решительные действия, то этот вариант также будет рассмотрен.

Заботкин пояснил, что под «более значимым шагом» подразумевается снижение ставки, превышающее то, которое было принято в июне, когда регулятор снизил ставку на 1%, с 21% до 20%.

Кроме того, зампред ЦБ сообщил, что на июльском заседании будет скорректирован прогноз по среднему значению ключевой ставки на текущий и следующий годы. Он также отметил, что будет представлен прогноз на 2028 год, как это традиционно делается на июльском заседании, и что траектория ключевой ставки будет уточнена в рамках пересмотра прогноза.

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