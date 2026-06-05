Путин назвал регионы с лучшей динамикой работы с инвесторами

Президент Владимир Путин на пленарном заседании ПМЭФ назвал регионы, которые значительно усилили работу с инвесторами, пишет ugra-news.ru . В числе лучших по динамике — Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий автономные округа, а также Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.

Старая система — зависимость и наказание

В начале выступления глава государства охарактеризовал прежнюю мировую управленческую архитектуру как систему, где любого, кто пытается отстаивать свои интересы, стремятся наказать. Расчеты, технологии, логистика и доступ к информации могут быть отключены в любой момент. По словам Путина, это система зависимости и выкачивания ресурсов.

Суверенитет через эффективность

Давление на Россию сохраняется, но пространство для маневра расширилось. Перемены несут не только угрозы, но и возможности. Обеспечить собственный суверенитет, по словам президента, означает быть сильнее и умнее: точнее управлять ресурсами и эффективнее инвестировать в технологическое развитие.

Успехи регионов

Путин отметил: суверенитет такой большой страны определяется не только силой столицы или нескольких промышленных центров. Важно, чтобы каждый регион привлекал инвестиции, создавал качественные рабочие места и развивал производство.

В этом году первенство в национальном рейтинге состояния инвестклимата разделили Москва, Татарстан, Башкортостан, Нижегородская и Московская области. Впервые в число лучших вошли Санкт-Петербург и Сахалинская область. А самую высокую динамику показали Югра, Ямал, Омская, Владимирская, Волгоградская области, Краснодарский и Приморский края.

Ранее сообщалось, что Путин поручил некоторым крупным госкомпаниям покинуть Москву.