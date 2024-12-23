Путин: нужен переход к экономическому росту с низким уровнем безработицы

В настоящее время перед Российской Федерацией стоит ключевая задача — обеспечить переход к сбалансированному экономическому росту с низким уровнем безработицы и умеренной инфляцией, как отметил президент Владимир Путин на совещании, посвященном экономическим вопросам, сообщило РИА Новости.

По его словам, в начале декабря на форуме ВТБ «Россия зовет» и на заседании совета по стратегическому развитию он подчеркивал значимость данной задачи.

Президент подчеркнул, что выполнение этой задачи является основой для достижения национальных целей и успешной реализации государственных программ и проектов. Кроме того, он акцентировал внимание на необходимости доработки льготных кредитных программ.

По его мнению, следует скорректировать данные программы для поддержки технологического суверенитета и стимулирования экономического предложения. Важно также проанализировать соотношение рисков изменения ключевой ставки между банками, заемщиками и бюджетом.

Путин добавил, что в условиях высокой ключевой ставки необходимо тщательно отслеживать эффективность льготного кредитования и проводить мониторинг ключевых показателей.

Он призвал избегать ситуаций, когда клиенты не могут воспользоваться программами из-за исчерпания лимитов. Также президент отметил, что долговая нагрузка на компании с господдержкой возросла, и необходимо применять сбалансированный подход в управлении их кредитным портфелем.

Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков рассказал о ближайших зарубежных поездках Путина в новом году.