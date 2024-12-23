Песков рассказал о ближайших зарубежных поездках Путина в новом году

Ближайшие зарубежные поездки президента РФ Владимира Путина запланированы на январь наступающего года. Об этом сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его процитировало РИА Новости.

Как оказалось, Владимир Путин собирается съездить за рубеж в январе предстоящего 2025 года. О намеченных планах рассказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, ряд зарубежных поездок точно состоится в начале года. Однако он не раскрыл детальный план международных визитов российского лидера. Список стран пока остается неразглашенным. Однако Песков пообещал журналистам, что другие подробности будут известны позже.

«В январе будут (поездки. — Прим. ред.) <…> Мы сообщим», — заключил собеседник агентства.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин принимал непосредственное участие в создании «Орешника». Вовлеченность в разработку этого оружия была частью обязанностей президента России.