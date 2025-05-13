Путин обвинил в жульничестве сельхозпроизводителей в ряде стран

В ряде стран обходят положение Всемирной торговой организации, по которому нельзя субсидировать сельскохозяйственных производителей. Правительства тщательно маскируют такие субсидии. Такое заявление сделал президент России Владимир Путин, его слова привел ТАСС.

Глава государства провел встречу с членами Общероссийской общественной организации «Деловая Россия». Он отметил, что в ряде стран не соблюдают правило, которое установлено ВТО. По нему сельхозпроизводители не могут получать субсидии от государства.

«А скрытые субсидии в огромных количествах идут и создают огромные преференции, в том числе и на нашем рынке. Они же все жульничают на самом деле», — указал Путин.

Ранее сообщалось, что во время выступления Путин выразил надежду на восстановление конструктивных отношений с Европой. По его мнению, когда-нибудь отношения России с европейскими странами восстановятся.