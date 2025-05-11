Путин: У России есть надежда на восстановление отношений с Европой
Путин выразил надежду на восстановление конструктивных отношений с Европой
Фото: [официальный сайт президента РФ]
Россия надеется, что когда-нибудь отношения с европейскими странами восстановятся, заявил в ходе выступления на пресс-конференции для российских и зарубежных представителей СМИ президент РФ Владимир Путин.
«Это вселяет в нас оптимизм и надежду, что рано или поздно, в том числе опираясь на уроки истории, на мнение своих народов, мы начнем двигаться в сторону восстановления конструктивных отношений с государствами Европы», — сказал российский лидер.
Пресс-конференция для российских и зарубежных журналистов проходила в ночь на 11 мая. Впервые такое мероприятие проводится так поздно.
Свое выступление российский президент начал с поздравления с Днем Победы и благодарности зарубежным партнерам за визит в Москву.
Ранее Путин заявил, что европейские страны разговаривают с Россией языком ультиматумов.