Стоимость акций крупнейшей турецкой пивоваренной компании Anadolu Efes снизилась более чем на 10%, немного отыграв только к концу торговой сессии. Об этом Bloomberg на данные торгов. Отмечается, что указанным событиям предшествовало недавнее решение президента России Владимира Путина о передаче под временное управление акций российского подразделения АВ Inbev Efes BV.

Президент Российской Федерации передал во временное управление пивоваренную компанию AB Inbev Efes BV. Соответствующий документ был опубликован на официальном сайте для размещения правовых актов. Эта компания занимается производством таких известных пивных брендов, как Bud и «Клинское».

«Акции Anadolu Efes закрылись с падением на 10%», — написало агентство.

В настоящее время цена одной акции AB Inbev Efes BV составляет примерно 212 турецких лир.

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