Путин отметил положительную динамику обрабатывающих отраслей
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В России активно развивается промышленное производство, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи в ходе участия в запуске промышленных объектов в регионах страны, передает ТАСС.
Глава государство отметил положительную динамику обрабатывающих отраслей, сказав, что они развиваются опережающими темпами.
«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса и государства», — подчеркнул президент.
Путин напомнил, что государственно активно поддерживает индустриальные проекты.
Власти РФ создают все необходимые условия для запуска новых предприятий и модернизации уже действующих.
Ранеесообщалось о том, что Путин похвалил губернатора Нижегородской области за «костюмчик» отечественного производства.