Путин отметил положительную динамику обрабатывающих отраслей

В России активно развивается промышленное производство, заявил президент РФ Владимир Путин по видеосвязи в ходе участия в запуске промышленных объектов в регионах страны, передает ТАСС.

Глава государство отметил положительную динамику обрабатывающих отраслей, сказав, что они развиваются опережающими темпами.

«Во многом это результат системной и совместной работы бизнеса и государства», — подчеркнул президент.

Путин напомнил, что государственно активно поддерживает индустриальные проекты.

Власти РФ создают все необходимые условия для запуска новых предприятий и модернизации уже действующих.

Ранеесообщалось о том, что Путин похвалил губернатора Нижегородской области за «костюмчик» отечественного производства.