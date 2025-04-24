Путин озвучил показатели инфляции и роста ВВП в России

Инфляция в РФ держится на уровне выше 10%, в то время как рост ВВП составляет всего 1,9%. Такое заявление во время совещания по экономическим вопросам сделал президент России Владимир Путин. Тезисы его выступления привела в своем телеграм-канале газета «Коммерсантъ».

По утверждению российского лидера, мировая экономическая обстановка усложняется. На этом фоне России стоит пользоваться возможностями и занимать возникающие ниши по импорту и экспорту продукции. Также необходимо непрерывно анализировать ситуацию, ее надо держать на контроле правительства.

По словам Путина, рост ВВП за первые два месяца 2025 года составил 1,9%. В то же время инфляция переваливает за показатель 10%. Все это говорит о том, что рост выработки внутреннего валового продукта в этом году будет меньшим, чем в прошлом, но это прогнозировалось и закладывалось правительством в сценарий.

Путин отдельно подчеркнул, что дефицит бюджета страны за первый квартал 2025 года составил 2,2 трлн руб. Это произошло из-за увеличения расходов, они выросли примерно на 25%.

Ранее сообщалось, что годовой показатель инфляции в России может вырасти с 4,5% до 7,6%. Таков прогноз Министерства экономического развития. При этом ведомство ожидает ее снижения в 2026 году до 4%. На таком уровне инфляция будет сохраняться и в 2027–2028 годах.