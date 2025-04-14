Путин пообещал помощь деревоперерабатывающим компаниям с выходом на новые рынки

Российские власти начнут оказывать помощь деревоперерабатывающим компаниям по выходу на новые рынки сбыта продукции. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.

По утверждению российского лидера, правительство окажет помощь тем фирмам, которые занимаются обработкой и переработкой древесины.

«Производителям будем помогать выстраивать логистические потоки и выходить на новые рынки сбыта», — указал Путин.

По его словам, на долю России приходится пятая часть всех мировых запасов древесины. По этой причине российская лесная промышленность имеет очень хорошие перспективы. Весь этот потенциал, по мнению Путина, необходимо развивать.

Ранее Путин поручил создать защитный саркофаг над затонувшим в Черном море танкером с мазутом. Работы должны быть проведены таким образом, чтобы в будущем было возможно без затруднений провести откачку нефтепродуктов.