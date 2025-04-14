Путин распорядился обеспечить возможность откачки топлива с затонувшего танкера

Президент России Владимир Путин на совещании с членами правительства поручил организовать установку защитного саркофага на затонувший в Черном море танкер таким образом, чтобы в будущем было возможно без затруднений провести откачку нефтепродуктов. Об этом пишет РИА Новости.

По словам Владимира Путина, один из аварийных танкеров уже полностью демонтирован, а второй находится на глубине около 20 метров. Для этого второго судна планируется создание специального защитного сооружения — саркофага. Президент подчеркнул, что все проводимые работы должны быть интегрированы в общую стратегию утилизации.

Глава государства отметил, что конструкция саркофага и сопутствующие работы вокруг затонувшего танкера должны стать составной частью будущих мероприятий по откачке нефтепродуктов и полной утилизации корпуса судна. Данное требование направлено на обеспечение экологической безопасности и предотвращение долгосрочного негативного воздействия на морскую среду.

Стоит отметить, установка саркофага является временной мерой, призванной локализовать возможную утечку загрязняющих веществ, в то время как разработка полноценного плана по утилизации затонувшего судна требует тщательной подготовки и учета множества технических и экологических факторов.

Ранее Путин раскрыл планы по созданию кораблей ВМФ.