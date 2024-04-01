Президент Путин выпустил распоряжение, по которому за последующие шесть лет в РФ должно как минимум в полтора вырасти производство товаров и услуг на основе собственных разработок. Вся такая продукция должна относиться к разряду высокотехнологичной.

Документ по этому поводу опубликован на сайте Кремля. Данное поручение дано правительству РФ во главе с премьер-министром Михаилом Мишустиным.

«Принять меры, обеспечивающие: увеличение к 2030 году доли отечественных высокотехнологичных товаров и услуг, созданных на основе собственных линий разработки, в общем объеме потребления таких товаров и услуг», - говорится в нем.

Уже к 2030 году количество такой продукции должно превышать то, что было сделано на протяжении 2030 года, не менее чем в 1,5 раза. Правительство обязано разработать специальный план, который позволит успешно выполнить данное условие. Разработка продлится до конца марта следующего года.

Ранее журналист Евгений Киселев заявил, что Владимир Путин ни единого раза не выступал за возвращение смертной казни. Для него данный инструмент является слишком жестоким.