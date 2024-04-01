Киселев: президент РФ Путин не выступал в поддержку смертной казни

Российский президент Владимир Путин никогда не высказывался в поддержку введения смертной казни в стране. Соответствующее заявление сделал ведущий федерального телевизионного канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, его слова передает информационное агентство РИА Новости .

Журналист заявил, что смертная казнь является жестоким инструментом. Он указал на то, что для российского лидера жизнь каждого жителя страны является бесценной.

В то же время, когда-нибудь место Путина займет кто-то другой, и кто знает, насколько этот человек повлияет на подобные вещи в стране, заявил Киселев. Он указал на то, что человек, стоящий у власти, всегда оказывает влияние на закон в своей стране, исходя из собственной личности.

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