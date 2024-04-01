Киселев: президент РФ Путин не выступал в поддержку смертной казни
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Российский президент Владимир Путин никогда не высказывался в поддержку введения смертной казни в стране. Соответствующее заявление сделал ведущий федерального телевизионного канала «Россия 1» Дмитрий Киселев, его слова передает информационное агентство РИА Новости.
Журналист заявил, что смертная казнь является жестоким инструментом. Он указал на то, что для российского лидера жизнь каждого жителя страны является бесценной.
В то же время, когда-нибудь место Путина займет кто-то другой, и кто знает, насколько этот человек повлияет на подобные вещи в стране, заявил Киселев. Он указал на то, что человек, стоящий у власти, всегда оказывает влияние на закон в своей стране, исходя из собственной личности.
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