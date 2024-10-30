Путин поручил расширить программу «Сделано в России»

Президент Российской Федерации Владимир Путин дал указание правительству и Российскому экспортному центру (РЭЦ) расширить программу «Сделано в России» для продвижения отечественной продукции на международных рынках. Отчет о заседании Госсовета, где обсуждались вопросы экспорта, опубликован пресс-службой Кремля.

«Надо масштабировать эту практику, расширять ее охват. <…> При этом добавлю, российские товары, в первую очередь промышленные, с высокой добавленной стоимостью, должны быть не только узнаваемы, но и доступны для иностранных покупателей», — сказал Путин на заседании.

Он добавил, что необходимо действовать как в непосредственном взаимодействии, так и дистанционно — через цифровые платформы и торговые каналы.

Президент также обратил внимание на жалобы бизнеса о недостаточной поддержке со стороны государства в регионах и призвал к разработке дополнительных инициатив.

Путин поручил правительству объединить региональные и федеральные инициативы по развитию экспорта в единый проект.

Сроки выполнения данных задач назначены до 30 декабря. Ответственными он назначил премьер-министра Михаила Мишустина и директора РЭЦ Веронику Никишину.

Ранее первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия рассматривает подписание нового соглашения о свободной торговле с Индонезией. Соответствующее соглашение заключат в рамках правил Евразийской экономической комиссии.