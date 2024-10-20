Россия планирует подписать соглашение о свободной торговле с еще одной страной
Россия и Индонезия намерены заключить соглашение о свободной торговле
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Первый вице-премьер РФ Денис Мантуров рассказал, что Россия рассматривает подписание нового соглашения о свободной торговле с Индонезией. Это откроет новые возможности для экономических сфер стран, пишет ТАСС.
Мантуров во время инаугурации президента Индонезии Прабово Субианто сделал объявление о скором подписании договора о свободной торговле с Индонезией. Соответсвующее соглашение заключат в рамках правил Евразийской экономической комиссии.
Как отметил первый вице-премьер, процесс обсуждения уже на финишной прямой.
«Россия как страна-участник уже все вопросы свои урегулировала. И мы рассчитываем, что если <…> до конца года индонезийская сторона примет представителя Евразийской экономической комиссии, то, думаю, в ближайшее время будет завершена работа и будет подписано соглашение», — отметил Мантуров.
Индонезия и Россия в следующем году отметят 75-летие дипломатических отношений между государствами. Отпразднуют это официальным мероприятием в Джакарте, дату и детали будут известны после согласования.
Напомним, что в мае 2024 года Госдума ратифицировала соглашение о свободной торговле между странами ЕАЭС и Ираном.
Ранее сообщалось, что Киев отказался от транзита российского газа в ЕС.