Путин поручил связать Сахалин с материковой частью страны

Владимир Путин заявил о необходимости связать Сахалин мостовым переходом с материковой частью страны. Об этом глава государства сказал во время видеоконференции с губернатором Сахалинской области Валерием Лимаренко, на которой обсуждалось социально-экономическое развитие региона.

Он подчеркнул, что федеральные власти уже прорабатывают этот вопрос.

Также президент отметил рост промышленного производства в регионе и увеличение валового регионального продукта.

В настоящее время сообщение между Сахалином и материковой частью России зачастую зависит от погоды. В частности, сообщалось о закрытии паромной переправы Холмск — Ванино из-за плохих погодных условий.