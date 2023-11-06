На Сахалине приостановили морское сообщение с материком

В МЧС России сообщили о приостановке морского сообщения. В соцсетях регионального главка ведомства говорится о временном прекращении работы морской переправы между Холмском (Сахалин) и Ванино (Хабарской край).

«С 15.30 (7.30 мск) 6 ноября паромная переправа Холмск – Ванино закрыта в связи с ухудшением метеоусловий в Татарском проливе», – сообщили в МЧС.

Как отметили в Сахалинском морском пароходстве (СМП), сообщение с материковой частью России возобновится сразу после улучшения погодных условий.

Ранее МЧС РФ сообщило об экстренном предупреждении на острове в связи с непогодой. Так, предупреждение объявлено в восьми районах Сахалина – Макаровском, Долинском, Анивском, Корсаковском, Невельском, Холмском, Томаринском и в городе Южно-Сахалинск

Мы сообщали, что ученые зафиксировали мощную магнитную на Земле, интенсивность которой достигла уровня G3. Отмечалось, что такие бури влияют на электронику и связь, а также на здоровье.