Путин потребовал главу Кубани объяснить главный провал региона за 2025 год

Президент России Владимир Путин в ходе рабочей встречи с губернатором Краснодарского края Вениамином Кондратьевым потребовал разъяснить ситуацию со снижением объемов сельскохозяйственного производства. Стенограмма беседы опубликована на официальном сайте Кремля.

Глава государства обратил внимание, что статистические данные за 2025 год демонстрируют отрицательную динамику в аграрном секторе региона. Такой провал, как предположил Путин, должен иметь причины и соответствующие цифры.

«Как это объяснить, что это такое? За 2025 год. Может быть, это связано с какими-то показателями?» — спросил Путин.

В ответ губернатор пояснил, что минувший год выдался крайне тяжелым для аграриев. Сначала ударили заморозки, затем последовала засуха. Он признал, что регион просел по пшенице в 2025-м.

Однако глава региона тут же поспешил заверить президента, что текущий год выглядит гораздо более обнадеживающе. Он доложил, что запасы влаги в почве сейчас превышают один метр, что создает серьезные предпосылки для получения высокого урожая. Совсем иная картина, подчеркнул губернатор, была в прошлом году, когда влаги практически не было вовсе.

Ранее сообщалось, что Путин объявил перемирие с Украиной на 11 и 12 апреля. Однако уже спустя несколько часов ВСУ нарушили эти договоренности, ударив по Курской области.