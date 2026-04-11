Перемирие лишь на словах: ВСУ атаковали заправку в Курской области, есть пострадавшие

В Курской области зафиксирована атака ВСУ на гражданский объект, произошедшая уже после вступления в силу пасхального перемирия. Как сообщил губернатор региона Александр Хинштейн в своем профиле в MAX, вражеский беспилотник атаковал автозаправочную станцию в городе Льгове.

По предварительным данным, пострадали три человека. Среди раненых — годовалый ребенок, получивший осколочное ранение головы. Также госпитализированы мать малыша и еще один мужчина.

«Подлый удар врага произошел после 16 часов», — уточнил Хинштейн в МАХ.

Напомним, в четверг президент России Владимир Путин дал указание прекратить боевые действия на всех направлениях специальной военной операции в связи с празднованием Пасхи. Режим тишины был объявлен с 16:00 11 апреля и должен действовать до конца воскресенья. Москва исходила из того, что Киев последует этому примеру и также остановит военную активность.

Российским войскам, в свою очередь, поручили быть в состоянии полной готовности, чтобы оперативно пресекать любые возможные провокации со стороны противника. Атака на льговскую АЗС стала первым подобным инцидентом после официального вступления перемирия в силу.

Ранее сообщалось, что ВСУ подтвердили согласие соблюдать перемирие, объявленное Путиным на Пасху.