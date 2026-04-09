Пасхальная пауза: Путин объявил перемирие с Украиной на 11 и 12 апреля

Президент России Владимир Путин объявил пасхальное перемирие. Официальный сайт Кремля опубликовал заявление: боевые действия будут прекращены с 16:00 11 апреля до исхода дня 12 апреля 2026 года. Решение приурочено к православной Пасхе — Светлому Христову Воскресению. Об этом сообщается на сайте Кремля.

В Кремле надеются, что перемирие позволит верующим спокойно встретить праздник. В МИД России подчеркнули, что Москва готова к конструктивному диалогу, но предупреждают: перемирие — это не повод для перегруппировки украинских сил. Нарушение режима тишины будет расцениваться как провокация.

Ранее о готовности к пасхальному перемирию заявил и украинский лидер Владимир Зеленский. По его словам, Киев не возражает против временного прекращения огня. Таким образом, впервые за долгое время появилась реальная возможность остановить боевые действия, пусть и на короткий срок.

Реакция международного сообщества последовала незамедлительно. В ООН приветствовали шаг России. В Вашингтоне отреагировали сдержанно, но без критики. Европейские дипломаты выразили надежду, что пасхальное перемирие станет первым шагом к полноценным переговорам.

Ранее стало известно, что ЕС пересматривает стратегию в отношении Украины из-за Ирана.