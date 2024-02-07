Путин призвал не допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты

Президент РФ Владимир Путин на совещании с членами правительства заявил, что нельзя допускать чрезмерного роста цен на авиабилеты.

При этом качество обслуживания пассажиров и безопасность полетов также должны оставаться в приоритете у перевозчиков и транспортных ведомств.

Глава государства признал обновлять авиапарк за счет российской авиатехники. Он подчеркнул, что лишь несколько стран в мире способны выпускать полную линейку современных самолетов, и Россия в их числе.

Путин отметил, что в 2023 году около 82 млн человек стали пассажирами внутренних авиалиний. Это на 13% больше, чем в доковидном 2019 году.

Ранее сегодня президент России встретился с известным американским журналистом Такером Карлсоном и дал ему большое интервью.