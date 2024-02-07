Newsweek: ЕС может ввести санкции против Такера Карлсона за интервью с Путиным

Евросоюз может рассмотреть санкции против американского консервативного журналиста Такера Карлсона за то, что он взял интервью у российского президента Владимира Путина, пишет журнал Newsweek, ссылаясь на мнение некоторых депутатов Европарламента.

Так, бывший премьер-министр Бельгии и нынешний член Европарламента Ги Верхофстадт призвал ЕС запретить бывшей звезде телеканала Fox News поездки по континенту. Он назвал Такера «рупором Путина и бывшего президента США Дональда Трампа».

А эстонский евродепутат Урмас Паэт заявил, что Карлсон «не настоящий журналист», поскольку он негативно отзывался об Украине.

Сегодня пресс-секретарь Кремля Дмитрий Песков подтвердил, что Владимир Путин встретился с Такером Карлсоном и дал ему большое интервью. Когда выйдет материал, неизвестно. Вероятно, это произойдет после возвращения журналиста в США.

Накануне Такер выступил с видеообращением, в котором он рассказал, что прилетел в Москву для того, чтобы рассказать американцам правду о событиях в России и на Украине. За полтора часа видеообращение собрало более 7,7 млн просмотров.