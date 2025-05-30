Путин призвал регионы использовать цифровые площадки для продвижения продукции местных производителей
Путин дал совет по продвижению продукции региональных компаний
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Цифровые торговые площадки – эффективный способ продвижения продукции региональных производителей, заявил президент РФ Владимир Путин в ходе встречи с главами муниципальных образований в рамках второго Всероссийского муниципального форума "Малая родина – сила России".
Глава государства призвал власти регионов использовать цифровые торговые площадки для поддержки местных производителей и продвижении их продукции.
Список поручений по итогам встречи опубликован на официальном сайте Кремля.
Поручение должно быть исполнено до 1 октября. Ответственными назначены высшие должностные лица субъектов РФ.
Ранее сообщалось о том, что Путин рекомендовал обеспечить обучение бойцов СВО, желающих работать на госслужбе.