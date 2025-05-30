Путин рекомендовал обеспечить обучение бойцов СВО, желающих работать на госслужбе

Президент РФ Владимир Путин порекомендовал регионам разработать программу обучения и профессиональной подготовки участников специальной военной операции (СВО), которые хотят работать в государственных структурах.

На официальном сайте Кремля опубликован перечень поручений, данных по итогам встречи с руководителями муниципальных образований, состоявшейся 21 апреля в рамках второго Всероссийского муниципального форума «Малая родина — сила России». За выполнение этих поручений будут отвечать высшие должностные лица субъектов РФ.

В списке отмечается успешный опыт Тульской области, реализовавшей проект «Герой 71», направленный на создание условий для личностного и профессионального развития, успешного трудоустройства и самореализации участников спецоперации.

Ранее стало известно, что весной участников и ветеранов СВО пригласили пройти обучение для последующего трудоустройства в органы государственной власти, органы местного самоуправления, а также в государственных компаниях и корпорациях.

Эта программа получила название «Время героев» и рассчитана на подготовку квалифицированных и компетентных руководителей. Инициатором проекта выступил президент Владимир Путин, отметивший, что бойцы СВО — гордость России.

Ранее сообщалось, что президент РФ Владимир Путин разрешил проведение IPO компании «Дом.рф».