Путин процитировал Твена на вопрос об убийстве экономики РФ
Путин процитировал Твена в ответ на вопрос о негативном влиянии СВО на экономику
Фото: [kremlin.ru]
В ходе пленарного заседания Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) модератор Надим Котеич затронул тему предполагаемого негативного воздействия специальной военной операции на российскую экономику. В ответ на это президент РФ Владимир Путин прибегнул к цитате Марка Твена.
Глава государства, комментируя заявления об убийстве российской экономики, отметил, что ситуация напоминает известную фразу писателя.
«Что касается убийства российской экономики, как в свое время известный писатель говорил: „Слухи о моей смерти сильно преувеличены“. В данном случае то же самое», — процитировал президент.
Ранее Путин рассказал о перспективах поставок водки в Южную Африку.