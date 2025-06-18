Российский президент Владимир Путин прибыл в Санкт-Петербург для участия в Международном экономическом форуме и начал с того, что провел совещание по экономике. Об этом сообщил ТАСС.

Визит Путина в Петербург рассчитан на несколько дней. Он примет участие в Петербургском международном экономическом форуме. Самым первым мероприятием для него стало совещание по экономике, где присутствовали вице-премьеры Денис Мантуров и Александр Новак, министр по экономическому развития Максим Решетников, министр финансов Антон Силуанов, глава Центробанка Эльвира Набиуллина, помощник президента Максим Орешкин и руководитель «Сбербанка» Герман Греф. Следом за совещанием российского лидера ожидает встреча с Дилмой Русефф, главой Нового банка развития БРИКС. Уже вечером президент встретится с представителями ряда мировых информационных агентств.

Вся программа пребывания Путина в Петербурге рассчитана до конца недели. За эти дни ему, поимо участия в ПМЭФ, предстоит провести ряд встреч с представителями других государств.

Ранее сообщалось, что в Британии власти испугались способности России затмить Солнце. По их мнению, Путин может применить геоинженерные технологии для затмения Солнца над Великобританией. британские чиновники строят фантастические сценарии, причем они обсуждаются на правительственном уровне как потенциальная угроза национальной безопасности.