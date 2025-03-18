Путин сказал, куда Россия должна направить свои инвестиции

России стоит делать свои инвестиции туда, где это будет выгодно, а также где деньги будут эффективно защищены. Такое заявление сделал российский лидер Владимир Путин, его точку зрения привело РИА Новости.

Президент РФ поучаствовал в пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он также произнес речь, в который высказал свое мнение на ряд различных моментов. Путин напомнил, что мир огромный, и в нем существует большое количество мест для инвестиций.

«Нужно инвестировать туда, где и вам выгодно, и России выгодно, где прибыль высокая, надежно защищены инвестиции. Таких много регионов», — указал он.

Ранее на том же заседании Путин высказался о странах G7. Он заявил, что ему совершенно неясно, почему страны «Большой семерки» носят такое громкое название. Громкое наименование, по его мнению, не подтверждается реальными фактами.