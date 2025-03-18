Путин усомнился в обоснованности названия «Большая семерка»

Название «Большой семерки» для стран, которые им пользуются, вызывает вопросы, так считает президент РФ Владимир Путин. Его мнение привело РИА Новости.

Российский лидер выступил на пленарном заседании съезда Российского союза промышленников и предпринимателей. Он заявил, что у всей Еврозоны в 2024 году отмечен рост внутреннего валового продукта только на 0,9%.

«Рост ВВП „Большой семерки“. Почему она большая, непонятно. Там, куда ни посмотришь, — на карте не видно», — указал он.

Ранее Путин высказался о западных компаниях, которые стараются вернуться на рынок в РФ. Глава государства заявил, что каких-либо привилегий и преференций возвращающимся ждать не стоит. Льгот и преимуществ для возвращающихся в Россию бизнесменов не будет, а действовать они должны на конкурентной основе, считает глава РФ.