Путин сообщил о желании американских компаний вернуться на российский рынок

Американские компании уже интересуются возможностью вернуться на российский рынок, заявил президент РФ Владимир Путин во время пленарной сессии XXI ежегодного заседания Валдайского форума.

При этом российский лидер отметил, что компании из США ждут определенные сложности. Дело в том, что в России они могут столкнуться с убытками, предупредил президент.

До этого глава государства заявил, что Россия готова обсудить с США вопросы стратегической стабильности.

Ранее сообщалось о том, что на Западе обсуждают возможность отмены санкций против РФ после победы Трампа.