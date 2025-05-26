Путин удивился возникновению дефицита картофеля в Белоруссии

Президент РФ Владимир Путин выразил сильное удивление, что в Белоруссии, которая славится своим картофелем, этот продукт оказался в дефиците. Об этом сообщил ТАСС.

Во время встречи российского лидера с представителями бизнеса он заявил, что РФ необходимо налаживать собственное производство картофеля в необходимом для страны количестве. Путин добавил, что нехватка этого товара восполняется поставками из Республики Беларусь, но российскому сельскому хозяйству стоит обеспечить урожаи в достаточном объеме. Ему ответили, что в Белоруссии сейчас наблюдается дефицит этой продукции.

«Как закончился?» — поразился президент.

После этого Путина заверили, что со временем дефицит картофеля будет устранен путем его импортозамещения. Эта задача будет решена уже к 2030 году. Такая же ситуация планируется и с сахарной свеклой.

Ранее российский лидер сообщил, что российская экономика вышла на четвертое место во всем мире по паритету покупательной способности. По его утверждению, это произошло во многом благодаря заслугам бизнеса.