Путин удивился возникновению дефицита картофеля в Белоруссии

Путин поразился проблемам с доступностью картофеля в Белоруссии

Экономика
pxhere.com

Фото: [pxhere.com]

Президент РФ Владимир Путин выразил сильное удивление, что в Белоруссии, которая славится своим картофелем, этот продукт оказался в дефиците. Об этом сообщил ТАСС.

Во время встречи российского лидера с представителями бизнеса он заявил, что РФ необходимо налаживать собственное производство картофеля в необходимом для страны количестве. Путин добавил, что нехватка этого товара восполняется поставками из Республики Беларусь, но российскому сельскому хозяйству стоит обеспечить урожаи в достаточном объеме. Ему ответили, что в Белоруссии сейчас наблюдается дефицит этой продукции.

«Как закончился?» — поразился президент.

После этого Путина заверили, что со временем дефицит картофеля будет устранен путем его импортозамещения. Эта задача будет решена уже к 2030 году. Такая же ситуация планируется и с сахарной свеклой.

Ранее российский лидер сообщил, что российская экономика вышла на четвертое место во всем мире по паритету покупательной способности. По его утверждению, это произошло во многом благодаря заслугам бизнеса.

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