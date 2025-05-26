Путин заявил о выходе РФ на четвертое место в мире по паритету покупательной способности
Путин: РФ вышла на четвертое место в мире по паритету покупательной способности
Фото: [Медиасток.рф]
Российская экономика вышла на четвертое место во всем мире по паритету покупательной способности, и это произошло благодаря заслугам бизнеса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.
Российский лидер произнес речь во время встречи с представителями отечественного бизнеса. Он заявил, что экономике страны удалось выйти на четвертое в мире место по паритету покупательной способности.
«Ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — указал он.
Он добавил, что высокий показатель достигнут не в одной какой-то сфере экономики, а на целом ряде направлений: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг, финансов и так далее.
Ранее сообщалось, что Путин поддержал те меры, которые предложила Морская коллегия в направлении обеспечения морского судоходства на Балтике. Они предусматривают адекватный ответ тем государствам НАТО, которые хотят ограничить движение судов в интересах РФ.