Российская экономика вышла на четвертое место во всем мире по паритету покупательной способности, и это произошло благодаря заслугам бизнеса. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин, его слова привело РИА Новости.

Российский лидер произнес речь во время встречи с представителями отечественного бизнеса. Он заявил, что экономике страны удалось выйти на четвертое в мире место по паритету покупательной способности.

«Ваша прямая заслуга, результат общей работы коллективов предприятий, компаний из всех регионов Российской Федерации», — указал он.

Он добавил, что высокий показатель достигнут не в одной какой-то сфере экономики, а на целом ряде направлений: в промышленности, сельском хозяйстве, цифровых технологиях, сфере услуг, финансов и так далее.

Ранее сообщалось, что Путин поддержал те меры, которые предложила Морская коллегия в направлении обеспечения морского судоходства на Балтике. Они предусматривают адекватный ответ тем государствам НАТО, которые хотят ограничить движение судов в интересах РФ.