Путин утвердил федеральный бюджет России на ближайшие три года

Президент РФ Владимир Путин утвердил федеральный бюджет страны на период с 2025 по 2027 год. Документ опубликован на официальном сайте правовых актов.

Из него следует, что в 2025 году доходы бюджета составят 40,3 трлн рублей.

В 2026 году данный показатель составит 41,8 трлн рублей, а в 2027 – 43,15 трлн рублей.

Расходы в 2025 году запланированы на уровне 41,5 трлн рублей. В 2026 году они будут увеличены до 44 трлн рублей, а в 2027 – до 45,9 трлн рублей.

Согласно прогнозу, дефицит бюджета вырастет с 1,17 трлн рублей в 2025 году до 2,76 трлн рублей в 2027 году.

Валовый внутренний продукт в следующем году составит 214,57 трлн рублей.

В 2026 году ВВП увеличится до 230,57 трлн рублей, а в 2027 году — до 248,31 трлн рублей.

Что касается инфляции, то в 2025 году она будет составлять 4,5%. В 2026-2027 годах данный показатель будет снижен до 4%.

Ранее сообщалось о том, что социальные пенсии в России с 2025 года превысят 15 тыс. рублей.