Соцпенсии в России с 2025 года превысят 15 тыс рублей

Начиная с 1 апреля 2025 года социальные пенсии в России вырастут и составят 15 456 рублей. Данное решение принято в рамках подписанного президентом страны Владимиром Путиным бюджета Фонда пенсионного и социального страхования до 2027 года.

Отмечается, что индексация социальных пенсий в России составит 14,75%. Кроме того, в 2026 году выплаты вырастут на 4,5%, а в 2027 году — на 4%.

К концу 2024 года средний размер социальной пенсии составит 13 475 рублей. Также с 1 января 2025 года страховые пенсии будут увеличены на 7,3%.

Социальные пенсии предназначены для граждан, не имеющих достаточного трудового стажа для назначения страховой пенсии, а также для социально незащищенных слоев населения.

Ранее сообщалось о том, что российских предпенсионеров могут освободить от работы для диспансеризации. Использовать эти дни для прохождения медосмотра можно будет как подряд, так и по отдельности. При этом рабочее место и средняя зарплата за работником сохраняются.