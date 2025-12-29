Путин ужесточил правила выдачи микрозаймов с 2026 года

Новые меры направлены на снижение долговой нагрузки граждан и усиление защиты их прав как потребителей финансовых услуг.

Так, с 1 октября 2026 года в России вводятся жесткие ограничения на количество дорогих займов, которые может иметь один человек. Граждане смогут одновременно иметь не более двух договоров микрозайма, полная стоимость каждого из которых превышает 200% годовых.

Через полгода, с 1 апреля 2027 года, лимит станет еще строже: одному заемщику будет разрешено иметь лишь один такой договор с полной стоимостью более 100% годовых.

Параллельно с этим снижается максимально допустимый размер переплаты. Уже с 1 апреля 2026 года полная стоимость потребительского микрозайма не сможет превышать 100% годовых. Ранее этот потолок составлял 113%.

Важным нововведением также станет так называемый «период охлаждения». Теперь, чтобы получить новый заем, заемщику после полного погашения предыдущего договора придется выждать три дня. Эта мера призвана прервать цикл постоянного рефинансирования долгов и дать человеку время на обдумывание решения.

