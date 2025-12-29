В описание герба России законодательно добавлены православные кресты

В тексте закона говорится о том, что «малые короны, большая корона и держава» должны быть увенчаны «прямыми равноконечными четырехконечными крестами с расширяющимися концами.

Ранее Государственная дума РФ закрепила наличие крестов над коронами и державой в официальном описании одного из главных государственных символов — золотого двуглавого орла на красном щите.

Закон, принятый депутатами 18 декабря в третьем, окончательном чтении, стал ответом на явление, которое в публичном пространстве получило название «крестопад».

Этим термином стали обозначать случаи, когда с официальных изображений государственного герба на зданиях учреждений, памятных знаках или даже на денежных банкнотах исчезали изображения православных крестов. Вместо них часто появлялись стилизованные геометрические фигуры, например, ромбы или пики, либо символы просто отсутствовали.

