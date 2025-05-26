Путин высказался об уходе западных компаний из РФ по принуждению своих элит

Ряд западных фирм покинули российский рынок после давления на них со стороны своих элит. Они тем самым подставили своих партнеров. Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин. Его точку зрения привело РИА Новости.

Российский лидер выступил перед представителями деловых кругов России. Он сообщил, что зарубежные компании, которые покинули рынок страны, сделали это по принуждению. На них надавили национальные элиты в собственных странах.

«Некоторые из них, к сожалению, это очевидная вещь, подставили своих российских партнеров», — указал он.

Ранее на той же встрече с бизнесменами Путин заявил, что российская экономика вышла на четвертое место во всем мире по паритету покупательной способности. По его словам, это произошло благодаря заслугам самих предпринимателей, а также коллективов предприятий и компаний из различных регионов страны.